Les « maisons instantanées », un concept pratique et salutaire dans les régions sinistrées

Plus de 1 000 « maisons instantanées » ont déjà été utilisées comme habitations pour les évacués du séisme de la péninsule de Noto, qui s’est produit le 1er janvier dernier.

Ce concept a été développé par l’architecte Kitagawa Kensuke, professeur à l’Institut de Technologie de Nagoya. Cette version gonflable de forme conique pour extérieur peut être installée en une heure en pompant de l’air dans le tissu qui la compose et en pulvérisant de la mousse d’uréthane pour isoler l’intérieur. L’isolant durcit et agit comme un mur qui permet à la structure de conserver sa forme même sans avoir recours à un pilier.

Ce modeste refuge pratique et salutaire mesure 4 mètres de haut pour un espace d’environ 20 m2, et il est doté d’une haute capacité à conserver l’humidité.

Trois maisons instantanées avaient été employées dans des zones sinistrées par le séisme en Turquie et en Syrie l’année dernière.

Il existe également une version intérieure, fabriquée de cartons et mesurant environ 2 mètres de haut, munie d’un toit et de fenêtres. Elle peut être montée en un quart d’heure.

Plus de deux mois et demi après la catastrophe, encore 11 000 personnes vivent dans des centres d’évacuation. Le bilan humain est de 241 morts et 7 disparus.



L’architecte Kitagawa Kensuke

