Le PLD accepte l’accueil de travailleurs étrangers aux « compétences spéciales » dans quatre nouveaux secteurs

Actualités



Une réunion des membres du PLD le 18 mars

Le Parti libéral-démocrate, au pouvoir, a approuvé lundi un projet gouvernemental qui accepte des travailleurs étrangers aux « compétences spéciales de type 1 » dans quatre nouveaux secteurs. Il s’agit des transports automobiles, ferroviaires, du secteur forestier et du travail du bois.

Certaines professions telles que les chauffeurs de taxi, de bus, les conducteurs et les contrôleurs de train devront avoir un niveau très élevé de compréhension de la langue japonaise.

Le système de recrutement de personnel étranger aux « compétences spéciales de type 1 et 2 » a débuté en 2019 afin de compenser la sévère pénurie de main-d’œuvre sur l’Archipel.

Le visa pour « compétences spéciales de type 1 » offre à des personnes ayant des capacités dans douze secteurs d’activités (plus quatre si le projet actuel est adopté par l’exécutif à la fin du mois), dont le bâtiment, la construction navale, l’agriculture ou les soins aux personnes dépendantes, la possibilité de travailler au Japon jusqu’à cinq ans. Le visa pour « compétences spéciales de type 2 », qui n’est pas limité dans le temps et permet le regroupement familial, cible les personnes hautement qualifiées. Il concerne aussi les secteurs du bâtiment, de la construction navale (mais à un degré plus élevé) et neuf secteurs, dont la restauration et les industries manufacturières, mais en excluant les soins aux dépendants, catégorie pour laquelle il existe un autre type de visa de longue durée, portant ainsi le nombre total de secteurs où il s’applique à onze.

(Pour plus de détails, voir également notre article : Une immigration de travail incohérente au Japon : il est temps de se remettre en question)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]