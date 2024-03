Le karting dans les rues de Tokyo apporte son lot de désagréments dans la circulation

Actualités

Peut-être les avez-vous déjà aperçus au détour de fameux quartiers de Tokyo : plusieurs karts circulant dans les rues avec à leur bord des personnes pleines de fougue, vêtues de panoplies inspirées de Mario, Pokémon et d’autres jeux vidéo.

Ce divertissement est extrêmement populaire auprès des touristes étrangers au Japon, notamment américains et européens, et le nombre de participants a rapidement augmenté à la suite de la réouverture des frontières après la crise sanitaire.

En parallèle cependant, les désagréments causés au sein de la circulation sont devenus de plus en plus fréquents. La police tokyoïte a reçu en effet plus d’une centaine de plaintes en 2023 concernant des violations du code de la route et des problèmes de nuisance sonore. Griller le feu ou prendre des photos pendant la conduite sont parmi les faits les plus fréquents.

Le karting sur les voies publiques de la capitale a débuté en 2012. Les clients suivent en général un circuit d’une heure pour environ 10 000 yens (60 euros) et, accompagnés d’un guide, ils n’ont pas besoin de connaître la route à l’avance ni les signalisations.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]