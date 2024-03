Record d’arrestations au Japon dans des affaires liées au cannabis

Actualités

Selon un rapport de l’Agence nationale de la police, le nombre de personnes arrêtées en 2023 au Japon pour des faits liés au cannabis a grimpé de 23,1 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 6 482. Cela signifie que pour la première fois depuis le début des statistiques sur le sujet en 1958, ce chiffre a dépassé celui du nombre d’arrestations pour des affaires de stimulants, qui a été de 5 914 individus.

Concernant le cannabis, la majorité des individus arrêtés (3 545) étaient âgés entre 20 et 29 ans. Il y avait 1 222 personnes de moins de 20 ans et 974 entre 30 et 39 ans.

Toute consommation, possession ou trafic de cannabis est strictement interdit par la loi japonaise. L’année dernière, une affaire de drogue avait ébranlé la grande université privée Nihon, à Tokyo, avec l’inculpation de certains étudiants joueurs de l’équipe de football américain de l’établissement pour possession de cannabis.

Des membres du club de boxe de l’Université d’agriculture de Tokyo avaient également été arrêtés car suspectés de possession de cannabis.

Les délits impliquant des stimulants ont considérablement diminué au cours des dernières décennies, alors que les délits liés au cannabis ont augmenté. Cette hausse s’explique, d’une part par le fait que le cannabis peut être cultivé par des particuliers et qu’il est moins cher que les stimulants, et d’autre part par l’influence des réseaux sociaux sur les jeunes, qui peuvent facilement s’échanger des informations pour s’en procurer.

