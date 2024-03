Andres Iniesta et deux autres joueurs étrangers subissent un redressement fiscal au Japon

Actualités

Selon le Bureau régional des impôts d’Osaka, trois footballeurs professionnels étrangers, dont Andres Iniesta, qui avaient joué pour des clubs japonais n’ont pas déclaré un total de 2,1 milliards de yens (12,77 millions d’euros) de revenus imposables.

L’ancien champion du monde espagnol avait fait partie de l’équipe du Vissel Kobe entre juillet 2018 et juillet 2023. Considéré comme un « résident fiscal » car il avait habité sur l’Archipel pendant plus d’un an et y avait emmené sa famille (dans le cas contraire, la personne concernée est un « non-résident », soumise à une imposition beaucoup plus faible), l’international de 39 ans s’est vu réclamé des arriérés à hauteur de 580 millions de yens, soit environ 3,5 millions d’euros.

Les deux autres joueurs sont le Sud-Coréen Kim Jin-hyeon, gardien de but de la Cerezo Osaka, et le Brésilien Patric, qui joue actuellement avec le Nagoya Grampus. Ils ont respectivement subi un redressement fiscal de 220 millions de yens (1,33 million d’euros) et 210 millions de yens (1, 28 million d’euros).

