Deux décès rapportés après la consommation d’un complément à base de levure de riz rouge

Deux décès de personnes qui avaient consommé un complément alimentaire contenant de la levure de riz rouge beni kôji ont été rapportés à la date du 26 mars.

Le produit suspecté est le « Benikoji CholesteHelp », fabriqué par la société Kobayashi Pharmaceutical, basée à Osaka. Le groupe a fait savoir qu’une personne qui l’avait acheté il y a trois ans, en avril 2021, a succombé à une maladie rénale le mois dernier. Le second consommateur aurait lui aussi souffert de la même pathologie, mais les informations précises seront communiquées ultérieurement.

Le ministère de la Santé a demandé à la municipalité d’Osaka d’ordonner à Kobayashi Pharmaceutical de rappeler trois de ses produits, dont le « Benikoji CholesteHelp », annonçant également que 106 personnes ont déjà été hospitalisées après avoir pris le complément en question. Plus de 3 000 courriers ont été reçus en relation avec celui-ci.

Kobayashi Pharmaceutical mène actuellement une enquête pour déterminer le lien entre leur produit et les décès, et appelle les consomateurs à ne plus les utiliser.

La levure de riz rouge est employée dans les traitements du cholésterol.

