Taux de mortalité en fonction du niveau d’éducation : une première étude publiée au Japon

Actualités

Le Centre national du cancer a publié sa première étude sur le taux de mortalité en fonction du niveau d’éducation.

Le taux de mortalité des personnes qui ont arrêté leur scolarité après le collège ou après le lycée est respectivement 1,4 fois et 1,2 fois plus élevé que celles qui sont diplômées d’universités ou d’écoles spécialisées.

« Ce fossé existe non pas parce que la formation académique a un impact direct sur la santé, mais parce que la consommation de tabac et la prise excessive de sel, entre autres facteurs de risque, varient selon le niveau d’éducation de la personne », explique le Centre.

Celui-ci a analysé les données d’environ 8 millions d’individus entre 30 et 79 ans et 333 000 décès en se basant sur le recensement national de l’année 2010 et les statistiques démographiques entre octobre 2010 et septembre 2015.

Par sexe, le taux de mortalité chez les hommes qui ont arrêté leur scolarité à la fin du lycée est de 1,16 fois plus important que ceux diplômés d’études supérieures. Pour les femmes, ce chiffre est de 1,23.

(Voir également notre article : Cancer : l’augmentation du taux de survie net au Japon reflète l’importance d’un dépistage précoce)



Le Centre national du cancer, à Tokyo

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]