Séisme de Noto : trois mois après le désastre, la démolition des habitations endommagées débute

L’état du marché d’Asaichi-dôri, trois mois après le désastre



Le marché d’Asaichi-dôri, ravagé par le séisme du 1er janvier

Trois mois après le terrible séisme du 1er janvier qui a touché la péninsule de Noto, sur la côte centre-ouest du pays, des résidents ont des sentiments mitigés sur la situation future.

Si quelques entreprises ont pu reprendre leurs activités grâce à l’aide d’officiels des gouvernements locaux dépêchés sur place, de nombreuses habitations endommagées sont restées telles quelles et les rues demeurent silencieuses.

Le 1er avril, la municipalité portuaire de Wajima, l’une des plus sinistrées par la catastrophe, a commencé à accepter la démolition des logements accidentés.

« La démolition est la première étape de la reconstruction », dit Imadera Shiro, 70 ans, qui avait dû évacuer sa commune et vit actuellement à Kanazawa. « Je pense que l’animation sera de retour lorsque l’industrie de la lacque de Wajima et le marché d’Asaichi-dôri reprendront vie. »

Sôryô Kazuhiko, 53 ans, qui a été déplacé vers un logement temporaire, est moins positif. « Il n’y a pas assez de maisons, les gens sont partis et il n’y a pas de travail non plus. Je n’arrive pas à imaginer l’avenir de notre ville. »

À la date du 31 mars, le bilan du tremblement de terre de magnitude 7 est de 244 morts, dont 15 personnes décédées de manière indirecte, après une aggravation de leur état de santé lors de leur évacuation. Plus de 8 000 personnes vivent dans des centres de refuge, et environ 75 000 habitations et bâtiments publics ont été légèrement, partiellement ou entièrement détruits.

