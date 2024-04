Environ 80 % des victimes de crimes au Japon n’ont pas obtenu de dédommagements ni d’aides

Actualités

Environ 80 % des victimes de crimes au Japon n’ont pas obtenu de dédommagements de la part des auteurs de ces actes ou de l’État, selon une enquête de l’Agence nationale de la police, publiée le 4 avril. Elle a été menée en ligne entre décembre et janvier derniers auprès de 819 victimes ou familles de ces victimes de meurtres, de crimes sexuels ou d’accidents de la route.

Parmi elles, 654 ont déclaré qu’elles n’avaient jamais reçu d’aides publiques ou de compensations. Seules 25 personnes ont dit avoir obtenu des dédommagements des agresseurs autres que des sommes liées aux soins de santé.

L’enquête a montré par ailleurs que 88,0 % des victimes n’avaient jamais demandé d’assistance de la part d’avocat afin d’entamer des négociations avec les criminels. Parmi les raisons les plus citées (choix multiples), « Je n’ai pas compris la procédure à suivre » (32,5 %), « Je ne voulais plus avoir à faire à eux » (27,5 %), et « Je n’avais pas l’argent pour me payer un avocat » (8,2 %).

