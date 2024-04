Descentes de police et sanctions sévères pour de nombreux bars à hôtes au Japon

Actualités

Entre début janvier et fin février, l’Agence nationale de la police a émis 203 sanctions administratives à l’encontre de bars à hôtes (host club) malveillants.

Ces mesures répressives pour violation de la Loi sur les établissements de divertissement et d’autres réglementations ont été prises dans 19 des 47 préfectures du pays après que l’Agence a demandé aux services de police préfectoraux d’agir sévèrement.

Il existe plus de 1 000 bars à hôtes au Japon, où le client peut se voir proposer, moyennant une certaine somme d’argent, de passer du temps avec un ou plusieurs employés mâles qui lui servent nourriture et boissons et entretiennent la conversation. Certains de ces lieux extorquaient de l’argent aux clients en les faisant payer de grosses sommes à crédit, et les forçaient à se prostituer pour rembourser leurs dettes. En novembre et décembre dernier déjà, la police avait effectué des descentes dans 729 bars à hôtes de 33 préfectures. Parmi les sanctions imposées, cinq ont subi des suspensions d’activités.

Les arrestations liées à ces crimes ont également été multipliées, et la police métropolitaine de Tokyo a arrêté un hôte en mars pour avoir volé la carte d’assurance maladie d’une femme et tenté de la prostituer pour payer une dette.



Le quartier de Kabuki-chô, à Tokyo, célèbre entre autres pour ses bars à hôtes.

