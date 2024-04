Une première collaboration Japon et États-Unis pour approvisionner les zones sinistrées dans l’Indo-Pacifique

Actualités

Le Japon et les États-Unis comptent mettre conjointement en place une plateforme pour l’envoi de matériels de secours en cas de désastre naturel dans la zone Indo-Pacifique.

« C’est la première fois que nous établissons un tel projet avec un autre pays », a dit l’ambassadeur américain au Japon Rahm Emanuel le 5 avril.

Le Premier ministre Kishida Fumio et le président Joe Biden doivent confirmer cette décision lors de leur sommet de Washington mercredi prochain.

Il s’agira de rassembler et stocker en un seul endroit du matériel médical, de l’eau et des tentes et de les livrer aux zones vulnérables aux tremblements de terre comme Taïwan, ou aux typhons comme la mer de Chine méridionale. La date du début du projet n’a pas encore été communiquée.



L’ambassadeur américain au Japon Rahm Emanuel

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]