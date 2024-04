Le Japon demande à redoubler d’efforts pour faire face à la crise humanitaire à Gaza

Actualités



Hayashi Yoshimasa

Six mois après l’attentat terroriste du Hamas contre Israël, le gouvernement japonais a appelé à redoubler d’efforts pour faire face à la crise humanitaire qui s’aggrave dans la Bande de Gaza.

« Les parties concernées doivent fournir des efforts supplémentaires aussi rapidement que possible en vue d’améliorer la situation », a déclaré le porte-parole Hayashi Yoshimasa le 8 avril.

Il a ajouté qu’il sera de plus en plus compliqué de porter assistance aux civils palestiniens si Israël poursuit ses opérations militaires sans mette en place des moyens d’évacuation de la population et la protéger.

Questionné sur la possible violation de la Convention sur le Génocide, Hayashi a dit que cela relevait de la Cour internationale de Justice (CIJ).

