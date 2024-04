[Vidéo] Ouverture de « La Forêt des enfants », une immense bibliothèque conçue par Andô Tadao à Kumamoto

Actualités

Le 8 avril dans la ville de Kumamoto a été inaugurée une immense bibliothèque dédiée aux enfants. Quelque 10 000 livres d’images et mangas habillent les étagères de ce bâtiment baptisé « Kodomo no Mori Kumamoto » (La Forêt des enfants) et conçu par l’architecte de renom Andô Tadao. De nombreux livres ont été offerts par les habitants eux-mêmes.

Bibliothèque Kodomo no Mori Kumamoto

Adresse : 2-5-1 Demizu, Chûô-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken

Horaires : 9 h 30 à 17 h 00

Fermé le mardi

Site officiel (en japonais)

