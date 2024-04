Face aux menaces, Japon et États-Unis s’accordent pour associer leurs équipements militaires

Actualités



Kishida Fumio et Joe Biden à Washington le 10 avril

Le Premier ministre Kishida Fumio et le président Joe Biden ont annoncé mercredi à travers un communiqué conjoint l’établissement d’un centre de coopération entre les Forces d’autodéfense japonaises (FAD) et l’armée américaine, afin d’associer le développement, la production et l’entretien du matériel de défense, un organisme baptisé DICAS (Forum on Defense Industrial Cooperation, Acquisition and Sustainment).

Les deux dirigeants ont également mentionné un plan pour superviser ensemble les systèmes de contrôles des FAD et des forces américaines qui sont présentes sur le territoire japonais.

« Nous sommes en train de moderniser nos structures de commandes et améliorer l’interopérabilité et la planification stratégique de nos militaires pour qu’ils puissent travailler en commun de manière transparente et efficace », a déclaré Joe Biden.

Dans un autre document, Tokyo et Washington ont fait savoir que les soldats japonais et américains allaient bientôt mener des opérations de dissuasion en réponse aux manœuvres provocatrices qui se tiennent dans la région autour du Japon, faisant notamment allusion à la Chine, la Russie et la Corée du Nord.

Lors de l’invasion de l’Ukraine il y a deux ans, Kishida Fumio avait critiqué les tentatives de changement territorial unilatéral par la force, soulignant que cette situation pourrait arriver demain en Asie de l’Est.

Alors que la Chine augmente son armement à une allure effrayante et menace Taïwan, et que la Corée du Nord améliore ses missiles et procède à des lancements, le Japon et les États-Unis sont tous les deux d’accord sur le fait que l’époque où l’archipel nippon pouvait s’appuyer entièrement sur le protecteur américain pour les ripostes et les attaques est révolue. C’est pourquoi le chef d’État japonais avait décidé il y a un an et demi de doter son pays de capacités de contre-attaque (même si aucune frappe préventive ne sera tolérée en vertu de la Constitution pacifiste du pays), et de réhausser le budget de la défense, en le faisant passer de 1 % à 2 % du PIB d’ici 2027, soit une augmentation du budget d’environ 60 % en cinq ans. Le Japon devrait acquérir des missiles de croisière Tomahawk à partir de l’année prochaine.

