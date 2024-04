Le Japon offre 250 cerisiers aux États-Unis

Actualités

Le Japon va faire don de 250 cerisiers aux États-Unis, a dit le Premier ministre Kishida Fumio mercredi. Quelque 3 700 cerisiers qui se trouvent au Tidal Basin ont déjà été offerts par Tokyo en 1912 en tant que marque d’amitié avec Washington.

Un haut responsable de la Maison Blanche a dit que « les deux plus grands cadeaux jamais reçus par notre pays sont la Statue de la Liberté (donnée par le France en 1876), et les cerisiers qui ornent le Tidal Basin depuis plus de 110 ans ».

Le Service des parcs nationaux (NPS) avait annoncé le mois dernier que 158 arbres seront abattus afin de construire une digue autour du bassin. « Lorsque j’ai appris que cette information, j’ai décidé d’envoyer 250 nouveaux cerisiers pour commémorer les 250 ans de la fondation des États-Unis d’Amerique », a dit le dirigeant japonais.



Le Premier ministre Kishida Fumio (deuxième en partant de la droite), à Washington le 10 avril.

