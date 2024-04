Fukushima : le rejet de l’eau traitée dans le Pacifique va reprendre le 19 avril

Actualités

Le 17 avril, la compagnie d’électricité Tepco a annoncé que le premier rejet de l’eau traitée de la centrale de Fukushima pour la nouvelle année fiscale (avril 2024-mars 2025) débutera ce vendredi, pour se terminer le 7 mai.

Il est prévu que 54 600 tonnes d’eau soient déversées dans le Pacifique jusqu’en mars prochain. Il y en avait eu 31 200 tonnes l’année dernière.

Les analyses de tritium dans l’océan effectuées depuis un an par Tepco et le gouvernement ont montré que le niveau de concentration de cette substance radioactive était bien inférieur aux standards internationaux, et que les dangers sur la santé étaient ainsi inexistants.

Cette opération de vaste ampleur a cependant provoqué un boycott des produits de la mer japonais par la Chine et la Russie.

(Voir également notre article : Rejet en mer de l’eau traitée de la centrale de Fukushima : qu’est-ce que le fameux tritium ?)

