Une scène de « Rhapsodie en août », de Kurosawa Akira, choisie pour l’affiche du Festival de Cannes 2024

Actualités

Les organisateurs du Festival de Cannes ont dévoilé vendredi l’affiche de l’édition 2024. Elle représente une scène du film de Kurosawa Akira, Rhapsodie en août, sorti en 1991.

Le réalisateur y dépeint une victime du bombardement atomique de Nagasaki du 9 août 1945, qui « transmet avec tendresse et considération à son petit-fils et son neveu américain sa foi dans l’amour et la sincérité comme un rempart contre la guerre », a dit le Festival.

« L’avant-dernier film du grand maître japonais rappelle l’importance de se réunir et de rechercher l’harmonie en toutes choses », peut-on lire sur leur compte X.

