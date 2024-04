Des jeunes Japonais dans les meilleures places au plus grand concours de bourses de ballet au monde

Actualités



Yamada Yûna

La danseuse Yamada Yûna a obtenu samedi la première place en ballet classique (catégorie précompétitive) pour enfants lors de l’édition 2024 du Youth America Grand Prix (YAGP), le plus important concours de bourses de ballet au monde, qui s’est tenu à New York.

« Je veux devenir une danseuse suffisamment influente pour faire sourire toute l’audience », a dit la jeune fille de 12 ans originaire de l’île de Hokkaidô.

Le YAGP offre des bourses aux danseurs prometteurs qui ont entre 9 et 19 ans, ce qui leur permet d’aller étudier dans de prestigieuses écoles de danse partout dans le monde.

Takahashi An, 12 ans également, originaire de Saitama, a remporté la troisième place en ballet classique et ballet contemporain.

Kihara Kôhaku, 12 ans, de Kyoto, et Teranishi Yûto, 10 ans, de Nagoya, sont arrivés respectivement à la deuxième et troisième place en danse contemporaine et danse classique masculines.

