Un tout premier procès en Chine au sujet des « femmes de réconfort » abusées par l’armée japonaise

Actualités

Les familles de 18 « femmes de réconfort » chinoises, aujourd’hui décédées, ont attaqué en justice l’État japonais auprès d’un tribunal de la province de Shanxi.

C’est la première fois qu’une action de ce type est entamé en Chine au sujet de ces jeunes filles utilisées comme esclaves sexuelles par l’armée nippone pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les plaignants, qui incluent les enfants de ces femmes, ont affirmé que ces dernières avaient subi d’importants dégâts physiques et psychologiques en conséquence de leur détention et leur abus. Ils ont demandé des excuses officielles du gouvernement japonais et 36 millions de yuans, soit 770 millions de yens (4,6 millions d’euros) de dommages.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]