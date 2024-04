Des animateurs nord-coréens auraient participé à la production d’animes américains et japonais

Actualités

Selon le site américain « North 38 », spécialisé dans l’analyse de données sur la Corée du Nord, des animateurs nord-coréens pourraient avoir participé au développement de quelques dessins animés américains et japonais. Des documents relatifs au sujet ont été retrouvés sur un serveur cloud potentiellement géré par la Corée du Nord.

Les productions concernées sont Dahlia in Bloom, diffusé à partir de juillet prochain au Japon, et l’anime américain Invincible. Des informations figurant sur le serveur mentionnaient le nom d’un studio d’anime situé dans la ville de Sapporo, et certaines images d’animes étaient commentées en chinois et en coréen.

Par ailleurs, Martyn Williams, chercheur en chef du groupe de réflexion Stimson Center, qui a examiné le serveur en question, a dit qu’un studio d’animation basé à Pyongyang et actuellement soumis à des sanctions américaines pourrait également être impliqué dans la production de ces animes.

