En vue d’une éventuelle réélection de Donald Trump, Aso Tarô s’est rendu à New York

Actualités

L’ancien Premier ministre et actuel vice-président du Parti libéral-démocrate Aso Tarô a rencontré l’ancien président Donald Trump a New York mardi.

Leurs discussions ont porté sur l’importance de maintenir des relations bilatérales économiques et militaires et sur la stabilité de la région Indo-Pacifique, mentionnant la question des menaces de la Chine envers Taïwan et des missiles lancés par la Corée du Nord.

L’ancien dirigeant américain a félicité la décision du Japon d’augmenter le budget de la défense et d’avoir entamé les démarches pour se doter de capacités de contre-attaque.

Aso Tarô s’est rendu aux États-Unis au nom du gouvernement nippon afin de se préparer à l’éventuelle réélection de Donald Trump.



Aso Tarô et Donald Trump, à la Trump Tower de Manhattan le 23 avril.

