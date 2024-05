Décès de la créatrice de mode Katsura Yumi, pionnière de la confection des robes de mariée au Japon

Actualités

La créatrice de mode Katsura Yumi, spécialisée dans les robes de mariée, est décédée le 26 avril à 94 ans. L’information a été relayée mardi.

Originaire de Tokyo, elle sort diplômée de l’université pour femmes Kyôritsu puis part étudier à Paris. Elle ouvre sa première boutique de mode nuptiale dans la capitale nippone en 1964 après avoir créé divers pièces à base de divers textiles comme la dentelle ou la soie. Elle organise ensuite le tout premier défilé de mode au Japon sur le thème du mariage.

Elle mène un autre grand défilé à New York en 1981 où elle dévoile alors une robe dont la forme est similaire aux lignes d’une sirène, qui.deviendra une pièce représentative de sa carrière.

En 1993, elle offre au pape Jean-Paul un vêtement sacerdotal confectionné spécialement pour lui, et qu’il portera la même année pour la Messe de Pâques. Six ans plus tard elle devient la première personne d’origine asiatique à intégrer la Chambre nationale de la mode italienne.

Elle organisera tous les ans à partir de 2003 un défilé de mode à Paris.

