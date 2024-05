La première adaptation théâtrale du « Voyage de Chihiro » se joue à Londres

Actualités

L’adaptation théâtrale du Voyage de Chihiro a débuté au London Coliseum.

La mise en scène des personnages du célèbre film d’animation a provoqué de nombreux rires et a été saluée par des salves d’applaudissements à la fin de la première représentation le 7 mai.

La pièce sera jouée jusqu’au 24 août, et elle a été déjà prolongée de cinq semaines. Selon Toho Co., le producteur du spectacle, il est rare de voir une œuvre japonaise être jouée pendant une durée aussi longue. Plus de 300 000 spectateurs sont attendus pour cette période.

Le Voyage de Chihiro est le film du Studio Ghibli ayant remporté le meilleur score au box-office japonais, et il est resté pendant 20 ans le long métrage ayant réalisé les meilleures recettes au niveau national. En 2003, il avait été primé dans la catégorie « meilleur film d’animation » aux Oscars.



Le London Coliseum

