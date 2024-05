Ascension du mont Fuji : les réservations débuteront le 20 mai et coûteront 2 000 yens

Actualités

Le gouvernement préfectoral de Yamanashi a annoncé que les réservations en ligne pour grimper le mont Fuji depuis la voie Yoshida, la plus fréquentée, débuteront le 20 mai.

Le nombre quotidien de réservations est fixé à 3 000, et il pourra s’effectuer en échange d’un paiement en avance de 2 000 yens (environ 12 euros). L’ascension de la montagne la plus haute du Japon est en effet devenu payant à partir de cette année, afin d’aider à maîtriser la congestion, mais également à employer du personnel pour diverses tâches liées à la sécurité et pour une assistance aux touristes étrangers..

La réservation n’est pas obligatoire mais permet de passer rapidement l’entrée de la voie Yoshida et éviter la queue.

Le chemin vers le pic est divisé en dix stations, et la voie Yoshida débute à partir de la cinquième (accessible en voiture ou en bus), qui part du lac Kawaguchi. C’est le chemin le plus correctement aménagé et comportant plusieurs relais et refuges. Par ordre de fréquentation, il y a ensuite la voie Fujinomiya (l’accès le plus court jusqu’au sommet), puis la voie Subashiri (pour les connaisseurs), et enfin la voie Gotenba (la plus longue et ardue).

Le temps total de l’ascension varie selon les voies, mais il faut compter de 6 à 9 heures pour la montée, et 4 à 5 heures pour la descente.

4 000 grimpeurs par jour pourront accéder à la voie Yoshida, qui s’ouvrira le 1er juillet.

