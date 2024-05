Un étudiant portant des lunettes connectées soupçonné de fraude durant des examens

Actualités

Un étudiant est suspecté d’avoir passé un examen d’entrée à l’université Waseda (Tokyo) en utilisant des lunettes connectées (smart glasses) pour prendre des photos des questions et les poster sur les réseaux sociaux afin de demander les réponses.

La police métropolitaine de Tokyo compte envoyer le dossier au ministère public pour suspicion d’entrave frauduleuse.

Selon l’enquête, le 16 février dernier, le jeune homme de 18 ans a passé son test d’admission au département de science créative et ingénierie de l’Université Waseda en portant des lunettes dotées d’un appareil photo et de fonctions de transfert de données. Durant l’épreuve, il a pris des photos de questions portant sur la chimie et les a postées sur X pour obtenir d’éventuelles réponses.

Une personne qui a remarqué la fraude à la fin de l’examen est allée la reporter à l’établissement. Celui-ci a également découvert que cinq jours plus tard, l’étudiant a passé un test d’entrée pour un autre département, encore muni de ces fameuses lunettes. Cet épisode a également été rapporté à la police.

