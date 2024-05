Le milliardaire Maezawa Yûsaku attaque Meta en justice pour publicités mensongères utilisant son image

Actualités

Le milliardaire japonais Maezawa Yûsaku a engagé une action en justice auprès du tribunal du district de Tokyo contre Meta (anciennement Facebook) pour avoir laissé diffuser des publicités mensongères en utilisant son nom et son visage sans permission.

Le fondateur de Zozotown a demandé une injonction de suppression de ce contenu et le paiement de 1 yen symbolique par la firme américaine et sa branche nippone, déclarant que son image et d’autres droits avaient été violés.

« Je voudrais tout d’abord vérifier si un tel acte est légal ou illégal », a-t-il écrit sur son compte X mercredi, ajoutant qu’il demandera une audience avec un responsable de Meta pour discuter des mesures de lutte contre ces publicités frauduleuses.

Au début du mois, la police préfectorale d’Osaka avait affirmé qu’une personne âgée avait été escroquée de 200 millions de yens (1,2 million d’euros) après avoir été sollicitée par une fausse publicité d’investissement promue par le célèbre entrepreneur Horie Takafumi.

Par ailleurs le mois dernier, quatre personnes s’étaient déclarées victimes de publicités de ce type et avaient attaqué Meta auprès du tribunal du district de Kobe.

