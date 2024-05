70 ans depuis la tragédie du thonier japonais Fukuryû-maru, victime des essais nucléaires sur l’atoll de Bikini

Actualités



En arrière-plan, le thonier Daigo Fukuryû-maru

Le 1er mars 1954, l’équipage du thonier japonais Daigo Fukuryû-maru (« Le Dragon chanceux numéro cinq ») était victime des retombées radioactives lors de l’essai nucléaire d’une bombe H par les États-Unis sur l’atoll de Bikini, dans l’océan Pacifique. L’opération, appelée Castle Bravo, larguait alors l’arme la plus puissante jamais utilisée par les Américains, 1 000 fois plus que celle qui est tombée sur Hiroshima.

Le bateau de pêche, qui se trouvait sur les mêmes eaux ce jour-là, transportait 23 personnes, et environ 6 mois après l’essai nucléaire, l’une d’entre elles périssait des suites des radiations à l’âge de 40 ans.

Deux personnes sont encore vivantes aujourd’hui.

Pour commémorer les 70 ans depuis cette tragédie, un documentaire de 1959 réalisé par Shindô Kaneto est sorti en version Blu-ray au début du mois de mai, relatant la vie de ces pêcheurs à leur retour chez eux.

Le Daigo Fukuryû-maru est exposé au musée du même nom depuis 1976 à Tokyo. Le conservateur du musée, Yasuda Kazuya, souhaite plus que tout que les gens se sensibilisent au problème des armes nucléaires, et qu’ils prennent conscience des dégâts extrêmement tragiques et abominables qu’ils sont capables de provoquer.

Musée Daigo Fukuryû-maru

Adresse : 2-1-1 Yumenoshima, Kôtô-ku, Tokyo

Horaires : 9 h 30 à 16 h 00

Fermé le lundi

Entrée gratuite

Site officiel (anglais) : http://d5f.org/en

