[Vidéo] Contre le tourisme de masse, un filet noir pour cacher la vue du mont Fuji

Conséquence malheureuse du tourisme de masse, un imposant filet a finalement été installé pour bloquer la vue sur le mont Fuji à partir du point d’observation le plus prisé de la villle de Fuji-Kawaguchiko.

À 8 heures du matin en ce mardi 21 mai, les employés de la municipalité se sont mis à étendre cette bande noire de 2,5 mètres de haut et 20 mètres de long sur une partie du trottoir qui fait face à une clinique dentaire. L’opération s’est effectuée en trois heures sous le regard des médias nationaux et étrangers.

La popularité de cet endroit, où l’on peut observer la plus haute montagne du Japon trôner derrière une supérette Lawson, s’est accrue il y a environ deux ans. Les touristes étrangers ont afflué en nombre dans cette commune et certains d’entre eux se sont fait remarquer par leurs mauvaises manières. Les riverains ont rapidement été excédés par les visiteurs qui fumaient et se débarrassaient de leurs ordures sur la voie publique, tout comme par ceux qui encombraient le passage sur la route et le parking. Des touristes étaient même montés sur le toit de la clinique pour prendre des photos.

Alors que le déploiement d’agents de sécurité supplémentaires n’a montré que peu d’efficacité, ce filet noir se présente ainsi comme le « dernier recours » contre le surtourisme.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]