Une équipe japonaise réussit à traduire en braille un livre de physique avancée

Actualités

Des scientifiques et des malvoyants ont collaboré au Japon pour traduire en braille un livre sur la recherche avancée en physique.

Celui-ci, qui traite de l’origine de l’univers et de la matière, vient s’ajouter à la liste des ouvrages scientifiques écrits en braille, très peu nombreux au Japon compte tenu des connaissances spécifiques nécessaires à leur traduction.

Rédigé par des chercheurs de l’Organisation de recherche avec des accélérateurs de haute énergie (KEK), le livre explique comment l’univers a été créé il y a 13,8 milliards d’années et comment la matière, la terre et la vie sont apparues, en s’appuyant sur les connaissances et les résultats des expériences les plus récentes.

Il s’adresse aux personnes ayant au moins des connaissances de niveau secondaire. La version originale, publiée en mars dernier, fait partie de la série de livres scientifiques « Blue Backs », éditée par Kodansha.

L’équipe chargée du projet de traduction comprenait des membres de la KEK et de l’université de technologie de Tsukuba, la seule université nationale du Japon destinée aux personnes souffrant de handicaps visuels et auditifs.

