Le nombre de cas de syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS) en augmentation rapide au Japon

Actualités

Le nombre de cas de syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS), une infection potentiellement mortelle, est en augmentation rapide au Japon.

Les streptocoques se transmettent principalement par les gouttelettes respiratoires et la voie cutanée. Les personnes touchées ne présentent souvent aucun symptôme, mais il existe un risque non négligeable que la bactérie infiltre le sang et les tissus comme les muscles, menant parfois au SCTS.

Les premiers symptômes sont de la fièvre et des frissons, suivis de troubles digestifs. L’infection peut progresser rapidement pour provoquer un état de choc toxique en raison d’une chute brutale de la tension artérielle et d’une défaillance multiviscérale.

Près de 1 000 personnes ont été infectées l’année dernière, dont 97 sont décédées. Mais entre janvier et la mi-mai de cette année plus de 850 cas ont déjà été recensés.

Selon le professeur Kikuchi Masaru, de l’hôpital universitaire pour femmes de Tokyo, la plupart des patients sont âgés de 65 ans ou plus. Dans leur cas, le streptocoque pénètre souvent dans l’organisme par de petites blessures au pied faites par les chaussures par exemple, ou par de légères inflammations de la peau causées par des mycoses.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]