La députée de l’opposition Renho annonce sa candidature à la gouvernance de Tokyo

Actualités

Renho, députée de l’opposition, a annoncé lundi sa candidature à la gouvernance de la préfecture de Tokyo, dont les élections se dérouleront le 7 juillet prochain.

La politicienne de 56 ans, membre du Parti constitutionnel du peuple, sera également soutenue par le Parti communiste pour faire barrage à l’actuelle gouverneure Koike Yuriko, 71 ans. Celle-ci a fait comprendre qu’elle comptait briguer un troisième mandat à la tête de la capitale avec l’appui du parti au pouvoir (Parti libéral-démocrate) et de son allié le Kômeitô.

La campagne débutera officiellement le 20 juin.

Renho est une ancienne mannequin et présentatrice de télévision, née d’un père d’origine taïwanaise et d’une mère japonaise. Elle représente actuellement le district de Tokyo à la Chambre haute du parlement, et elle y achève son quatrième mandat après avoir été élue en 2004. Elle a déjà exercé plusieurs fonctions de ministre d’État entre 2010 et 2012, lorsque le Parti démocrate du Japon était au pouvoir.

