La salamandre géante de Chine a été désignée comme espèce invasive au Japon

Actualités

Le ministère de l’Environnement a décidé de désigner la salamandre géante de Chine (Andrias davidianus) comme une espèce invasive au Japon, en raison des dégâts qu’elle pourrait causer sur l’écosystème.

Importer, garder ou relâcher ces amphibiens dans la nature sera interdit à partir du 1er juillet prochain.

La salamandre géante de Chine, qui se reconnaît à ses taches claires sur son corps noir ou gris et ses petites bosses sur le dos, est le plus grand amphibien du monde, et actuellement en danger d’extinction. Elle a été importée sur l’Archipel en 1972 (au plus tard). Certaines d’entre elles sont devenues sauvages, et leur présence a été confirmée dans 9 des 47 préfectures du pays, comme Shiga, Kyoto et Hiroshima. Le Japon envisage de les éliminer afin de protéger la salamandre japonaise (Andrias japonicus), nommée « Trésor spécial naturel » par le gouvernement.

