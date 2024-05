Le Japon va lancer le tout premier satellite en bois au monde

Actualités

L’Université de Kyoto et l’entreprise Sumitomo Forestry ont annoncé mardi avoir conçu le tout premier satellite en bois au monde.

Le « LignoSat », qui a la forme d’un cube de 10 centimètres de côté et mesurant 1 kilogramme, devrait être lancé en septembre depuis le centre spatial Kennedy, en Floride, vers la Station spatiale internationale (ISS). De celle-ci, la sonde expérimentale Kibo le relâchera dans l’espace le mois suivant.

Le projet a débuté il y a quatre ans. Il a été décidé que le satellite serait fabriqué à partir de bois de magnolia, qui est résistant et très malléable, après avoir mené des expériences au cours desquelles trois types de bois avaient été soumis aux conditions dans l’espace.

L’engin a été assemblé selon une technique japonaise traditionnelle qui n’emploie ni vis ni adhésif. Il dispose de panneaux solaires fixés à l’extérieur.

Une fois lâché dans l’univers, le LignoSat subira pendant six mois des analyses relatives à la dilatation et la contraction du bois, la température interne, le géomagnétisme et l’impact sur les appareils électroniques.

