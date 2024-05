[Vidéo] Toyota, Mazda et Subaru annoncent une collaboration pour concevoir de nouveaux moteurs

Actualités

Les présidents de Toyota, Mazda et Subaru ont annoncé mardi 28 mai une collaboration à la création de nouveaux moteurs à combustion.

Les trois fabricants automobiles souhaitent faire évoluer leur technologie et affiner leurs atouts, l’objectif étant de ne pas rester à la traîne face aux constructeurs américains et chinois qui ont pris la tête du développement des véhicules électriques (VE).

Toyota a une participation de 5 % dans Mazda et de 20 % dans Subaru. Mazda est réputée pour ses petits et puissants moteurs rotatifs, et Subaru possède une technologie unique de moteur à plat, où les pistons se meuvent à l’horizontale, conférant une grande stabilité et de faibles vibrations.

Alors que la transition vers les VE se poursuit, les véhicules hybrides équipés à la fois d’un moteur à combustion et d’un moteur électrique, ainsi que les hybrides rechargeables, attirent récemment une attention renouvelée car ils sont relativement bon marché et il est simple de faire le plein.

Les trois constructeurs automobiles ont ainsi dit vouloir concevoir de petits moteurs à combustion très efficaces, faciles à associer avec un moteur électrique.

