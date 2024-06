« Fantasy Springs » : le nouvel univers de DisneySea Tokyo est désormais ouvert au public

Actualités

La nouvelle zone baptisée « Fantasy Springs » a ouvert au public jeudi dans le parc DisneySea Tokyo. Elle est composée de trois univers, Peter Pan, La Reine des neiges et Raiponce, avec quatre attractions et un grand hôtel.

« Avec sa vision irrésistible du monde ainsi que sa beauté et sa puissance créées en s’attachant scrupuleusement à chaque détail, c’est l’un de nos plus grands chefs-d'œuvre, et nous pouvons en être fiers », a dit Takano Yumiko, la présidente d’Oriental Land, l’opérateur du parc.

Ajouté au ticket d’entrée du parc, il est nécessaire de se munir d’un « StandBy Pass » (gratuit), qui indique la tranche horaire possible pour visiter l’une des attractions. Il existe également un « Premier Access » (payant) qui permet de choisir sa tranche horaire. On peut les acquérir sur smartphone grâce à l’application Tokyo Disney Resort.

Depuis l’inauguration de Disneyland Tokyo en 1983, puis de Disney Sea en 2001, le parc a accueilli plus de 800 millions de personnes. Le record annuel de visiteurs avait été atteint en 2018, avec 32,55 millions. Le site à célébré ses 40 ans le 15 avril dernier.

Avec l’ouverture de Fantasy Springs, la superficie de DisneySea est désormais devenue plus importante que celle de DisneyLand. Depuis 1983, la superficie totale des deux parcs a été multiplié par 2,4, passant de 460 000 mètres carrées à 1,1 million de mètres carrées.

