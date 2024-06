La saison des pluies a débuté dans la région de Tokyo et d’Osaka

Actualités

L’Agence météorologique japonaise a annoncé que la saison des pluies (tsuyu) a débuté vendredi 21 juin dans la région de Tokyo et dans la région centrale du Tôkai/Kinki (vers Osaka et Nagoya), soit respectivement 14 et 15 jours plus tard que la date moyenne des années précédentes dans ces deux zones.

En parallèle, la saison des pluies s’est terminée la veille dans la région d’Okinawa, un jour plus tôt que la moyenne et cinq jours plus tôt qu’en 2023.

En dehors de l’île de Hokkaidô, au nord, le Japon subit chaque année la saison des pluies du début du mois de juin jusqu’au milieu du mois de juillet environ. La quantité des précipitations augmente en général quand cette période touche à sa fin et les trombes d’eau font souvent déborder les fleuves, provoquant des inondations et des glissements de terrain. La zone sud-ouest, vers la préfecture de Kagoshima, est actuellement touchée par de violentes averses.



Dans le quartier de Ginza, à Tokyo, vendredi matin



La saison des pluies est également synonyme des hortensias en fleur (ici à Tokyo).



Près de la gare d’Osaka vendredi matin

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]