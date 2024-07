La JAXA réussit le lancement de sa fusée H3

Actualités



Le décollage de la H3 le 1er juillet

L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) a lancé lundi avec succès la troisième fusée de sa nouvelle série H3, avec à son bord un satellite avancé d’observation de la Terre.

Le Daichi-4 (ou ALOS-4, Advanced Land Observing Satellite-4) a été placé sur l’orbite cible environ 17 minutes après le décollage du centre spatial de Tanegashima, dans la préfecture de Kagoshima, au sud-ouest du Japon, à 12 h 06.

C’est la première fois que la JAXA envoie une fusée H3 transportant un satellite commercial depuis le lancement inaugural qui s’est soldé par un échec l’année dernière (sa trajectoire avait en effet été déviée car les moteurs du deuxième étage n’avaient pas fonctionné correctement).

La H3 est une fusée de deux étages à propergol liquide développée conjointement par la JAXA et Mitsubishi Heavy Industries. En tant que successeur des fusées japonaises H-2A et H-2B, la H3 est conçue pour être plus économique, car elle utilise des produits disponibles dans le commerce, plutôt que des composants exclusifs au domaine aérospatial.

Avec la H3, la JAXA a l’objectif de lancer environ six fois par an des missions gouvernementales et commerciales au cours des deux prochaines décennies.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]