[Vidéo] Le village enneigé de Shirakawa-gô s’illumine pour l’hiver

Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le village de Shirakawa-gô est célèbre pour ses maisons au toit de chaume très pentus en forme de mains jointes, un style appelé gasshô-zukuri.

Les dimanches 19 janvier, 26 janvier et 2 février 2025, entre 17 h 30 et 19 h 30, il sera possible de voir ses habitations s’illuminer. (La vidéo a été prise le 13 janvier, premier jour de ce spectacle)

Le site officiel pour plus de détails (en anglais)

