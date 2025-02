Ishiba Shigeru rencontrera Donald Trump à Washington le 7 février

Actualités

Lors d’un point presse à la Maison Blanche, le president Donald Trump a fait savoir qu’il rencontrera le Premier ministre Ishiba Shigeru le 7 février à Washington.

« J’ai beaucoup de respect pour le Japon, c’est un pays que j’aime », a-t-il dit.

Ishiba sera le deuxième dirigeant étranger à être reçu par Trump depuis son investiture, après le Premier ministre Benjamin Netanyahou mardi.

Face aux ambitions hégémoniques de la Chine et la menace des missiles nord-coréens, Ishiba souhaite confirmer le renforcement de l’alliance nippo-américaine et la coopération pour développer une zone Indo-Pacifique libre et ouverte.

Il espère de même pouvoir s’assurer que le traité bilatéral de sécurité, qui oblige les États-Unis à défendre le Japon, s’applique pour les îles Senkaku, dans la mer de Chine orientale, qui sont administrées par Tokyo mais revendiquées par Pékin. L’article 5 du traité stipule en effet que chaque partie reconnaît qu’une attaque armée contre des territoires sous administration japonaise serait dangereuse pour la paix et la sécurité du Japon, et qu’elle agirait pour faire face au danger commun.

Le gouvernement nippon attend aussi l’aide de Donald Trump dans la résolution de la question des ressortissants japonais enlevés par la Corée du Nord dans les années 1970.

Le président américain de son côté pourrait demander au Japon de fournir davantage d’efforts dans l’extension de ses moyens de défense afin d’alléger le fardeau des États-Unis.

