La fusion de Honda et Nissan pourrait être annulée

Actualités

Nissan s’apprête à se retirer des négociations de fusion de ses activités avec Honda, a-t-on appris mercedi.

Alors que les deux entreprises nippones avaient expliqué en décembre dernier vouloir se regrouper en établissant une holding, afin notamment de renforcer le développement de voitures électriques face aux géants américains et chinois, et ainsi devenir ainsi le troisième plus grand constructeur mondial, Honda a annoncé qu’il comptait finalement faire de Nissan sa filiale.

Les employés de Nissan semblent opposés à cette décision, par crainte de perdre leur indépendance en matière de gestion. Son conseil d’administration s’est réuni le même jour pour discuter de la question. S’il est possible que les discussions avec Honda retournent à leur point de départ, Nissan a fait savoir qu’il annoncerait ses futurs projets vers le milieu du mois.

