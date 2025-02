Ishiba Shigeru et Donald Trump s’engagent à « soutenir un nouvel âge d’or des relations nippo-américaines »

Actualités

Lors de leur tout premier entretien, tenu à la Maison Blanche le 7 février, Ishiba Shigeru et Donald Trump se sont accordés pour renforcer l’alliance entre les deux pays, les liens sécuritaires et la coopération économique.

Ishiba a dit que le Japon était le premier investisseur direct des États-Unis depuis cinq années consécutives, et qu’il comptait y augmenter les investissements jusqu’à 1 000 milliards de dollars.

Trump a quant à lui exprimé son souhait de ramener son déficit avec le Japon à égalité, évoquant la possibilité d’imposer de nouveaux tarifs sur les produits importés nippons si le fossé n’était pas comblé.

Ishiba a aussi obtenu du chef d’État américain la confirmation que les îles Senkaku font bien partie du territoire japonais que Washington doit défendre en cas d’atteinte à sa souverainté. Les Senkaku, en mer de Chine méridionale, sont en effet administrées par Tokyo mais revendiquées par Pékin.

Du côté des technologies et des énergies, il a été convenu de continuer de collaborer sur le développement des semis-conducteurs et de l’intelligence artificielle, et le Japon s’est engagé à réhausser ses exportations de gaz naturel liquéfié (GNL).

Au terme de leur sommet qui a duré presque deux heures, les deux dirigeants ont émis une déclaration conjointe qui appelait à « soutenir un nouvel âge d’or des relations nippo-américaines, qui serviront à maintenir une région Indo-Pacifique libre et ouverte et à apporter la paix et la prospérité dans un monde violent et désordonné ».

