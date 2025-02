Le Japon a signé la Convention-cadre de l’Europe sur l’IA

Actualités



Le Sommet pour l’action sur l’IA, à Paris, le 11 février

Lors du Sommet pour l’Action sur l’IA, tenu à Paris le 10 et 11 février, le Japon et le Canada ont signé la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit, qui est le premier traité international juridiquement contraignant sur l’IA. Il avait été adopté l’année dernière par le Conseil de l’Europe avec 46 États membres, tandis que le Japon et le Canada avaient participé aux négociations en tant qu’observateurs.

Les signataires du traité sont désormais au nombre de 13, incluant les États-Unis et l’Union européenne.

« Le Japon ratifie la convention pour démontrer sa ferme détermination à promouvoir des valeurs fondamentales telles que les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit », a déclaré Matsumoto Hisashi, vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères, lors de la cérémonie de signature à Paris. Il a également exprimé son espoir de voir ce traité ainsi que le Processus de Hiroshima sur l’IA, un cadre mondial dirigé par Tokyo visant à créer un ensemble de normes pour l’intelligence artificielle générative, devenir le fondement de la gouvernance mondiale de cette techonologie.

