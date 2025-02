Le Japon demande à l’administration Trump d’être exempté des 25 % de taxes douanières sur l’acier et l’aluminium

Actualités

Le Japon a demandé aux États-Unis d’être exempté de la taxe douanière de 25 % sur l’acier et l’aluminium, que l’administration Trump imposera à tous les pays fournisseurs à partir du 12 mars.

La demande a été envoyée à travers l’ambassade japonaise à Washington, a fait savoir mercredi le porte-parole du gouvernement Hayashi Yoshimasa. « Nous allons avec fermeté prendre les mesures nécessaires en examinant les conséquences sur notre pays », a-t-il ajouté.

Mutô Yôji, le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, s’est inquiété de l’impact d’une telle taxation sur le système basé sur les règles l’Organisation mondiale du commerce.

Donald Trump avait également suggéré l’établissement de droits de douane sur les véhicules, les semi-conducteurs et les médicaments, et aussi parlé de « droits de douane réciproques » qui équilibreraient les tarifs avec ses partenaires commerciaux. Si le Japon applique des droits de douane plus élevés sur les produits agricoles que les États-Unis, le ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Etô Taku, a dit qu’il ne pensait pas qu’il y aurait le moindre impact. « Nous observerons attentivement la façon dont réagira Washington. »

