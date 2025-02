Effondrement d’une route : Saitama lève ses restrictions sur l’utilisation des réseaux d’égouts

Actualités

Le gouvernement préfectoral de Saitama a levé mercredi sa demande de ne pas utiliser les réseaux d’égouts, qui avait été imposée à 1,2 million de résidents de douze muncipalités de la préfecture après qu’un gouffre s’était ouvert sur une route de la ville de Yashio, près de Tokyo, il y a environ deux semaines.

Cette décision a été prise car le niveau de l’eau des canalisations a pu être stabilisée.

Le chauffeur du camion, qui avait été piégé dans le trou, n’a cependant toujours pas été retrouvé.

« Nous allons redoubler d’efforts pour les secours et la reconstruction », a dit le gouverneur Ôno Motohiro, ajoutant qu’il pourrait de nouveau demander de s’abstenir d’utiliser les réseaux d’égouts en cas de pluies importantes entre autres.

L’évacuation des habitants des quartiers voisins se poursuit par ailleurs en raison des risques toujours présents d’effondrement.

Le 28 janvier, un trou de 10 mètres de large et 5 mètres de profondeur était apparu au niveau d’une intersection d’une route de Yashio, piégant un homme de 74 ans et son camion. Un nouveau trou s’était ouvert à proximité pendant les opérations de sauvetage. La vétusté des conduits avait été mise en cause dans cette catastrophe.



Les opérations de secours et de reconstruction continuent dans la ville de Yashio, le 12 février.

