Accusé de tentative de meurtre envers l’ancien Premier ministre Kishida Fumio, un homme condamné à dix ans de prison

Le tribunal du district de Wakayama a condamné mercredi à 10 ans de prison Kimura Ryûji pour tentative de meurtre envers le Premier ministre de l’époque, Kishida Fumio, lors d’un meeting de campagne dans la ville de Wakayama en 2023.

Le ministère public avait demandé une peine de 15 ans d’emprisonnement.

La défense a fait valoir que Kimura, âgé de 25 ans, n’avait pas l’intention de tuer qui que ce soit et qu’une peine de trois ans de prison serait appropriée, car il n’était coupable que d’avoir provoqué des blessures.

Le 15 avril 2023, alors que le dirigeant japonais était en visite dans un port de pêche de Saikazaki, dans la préfecture de Wakayama, afin de soutenir un candidat de son parti en vue des élections partielles à la Chambre basse, un engin explosif était tombé à dix mètres de lui. La déflagration avait provoqué la panique générale, et un policier et une personne âgée avaient été légérement blessés. Kishida Fumio avait pu être mis à l’abri sain et sauf, et Kimura Ryûji avait été rapidement interpellé sur place sans opposer de résistance.



Kimura Ryûji en avril 2023

