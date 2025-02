Le gouvernement japonais discute avec des grands dirigeants sur les tarifs imposés par Donald Trump

Actualités

Le ministre de l’Économie Mutô Yôji a discuté mardi avec des dirigeants d’industrie au sujet de la politique tarifaire prévue par le président Donald Trump sur les importations d’acier, d’aluminium et de véhicules.

Le gouvernement nippon a demandé aux États-Unis d’exempter le Japon des droits de douane de 25 % sur l’acier et l’aluminium, et négocie actuellement la levée des prélèvements sur les véhicules.

Mutô devrait se rendre à Washington au débit du mois prochain pour tenter d’obtenir gain de cause. Il a rencontré séparément le président de la Japan Iron and Steel Federation, Imai Tadashi, qui est également président de Nippon Steel, et le président de la Japan Automobile Manufacturers Association, Katayama Masanori, qui préside également Isuzu Motors, entre autres.

Le ministère a fait savoir à Imai qu’il chercherait à faire exclure l’acier et l’aluminium japonais des droits de douane imposés par Trump, expliquant que ces métaux sont « des produits très importants pour l’industrie, l’économie et la société américaines ».

Katayama a demandé à ce que les voitures japonaises soient exemptées des droits de douane, citant « les préoccupations concernant les effets négatifs sur les économies japonaise et américaine ».

Les tarifs douaniers imposés par les États-Unis devraient être effectifs à partir du 12 mars.



Le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie Mutô Yôji, le 25 février



Imai Tadashi, président de Nippon Steel



Katayama Masanori, président de la Japan Automobile Manufacturers Association

