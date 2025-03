Hatamoto Kesa, la pharmacienne la plus vieille du monde, partage son histoire

Actualités



Hatamoto Kesa le 28 janvier dernier dans sa pharmacie

Hatamoto Kesa, une Japonaise de 102 ans reconnue par le Guiness des Records comme la plus vieille pharmacienne au monde en activité, avait commencé sa carrière il y a 70 ans sur le conseil de son père, qui avait l’espoir de voir les femmes réussir à l’avenir dans la société.

Kesa travaille à la pharmacie six jours par semaine, de 10 h 00 à 18 h 00.

« Il n’y a pas plus grand bonheur pour moi que de garder mon emploi à vie. J’aimerais continuer pour toujours. »

Ses proches essayèrent d’arranger son mariage à la suite de l’obtention de son diplôme avant la Seconde Guerre mondiale, à une époque où la plupart des gens s’attendaient à ce que les femmes s’occupent des membres de leur famille.

Kesa transmit toutefois à son père, qui travaillait à son compte, son souhait de devenir enseignante ou médecin. Son père lui recommanda alors de devenir pharmacienne en lui expliquant qu’elle pouvait utiliser sa licence à vie et poursuivre sa carrière même après le mariage.

Elle étudia donc à l’école de pharmacie de Tokyo (aujourd’hui Université des sciences de Tokyo), qui se trouvait à proximité de son domicile. La durée habituelle des études est de quatre ans, mais en raison de la Guerre du Pacifique, elle fut raccourcie de six mois. Kesa obtint son diplôme à l’été 1942. Pendant un certain temps, elle travailla dans un laboratoire de chimie à Tokyo et, après la guerre, elle fut évacuée à Nagano, sa ville natale. Elle revint à Tokyo à l’âge de 25 ans, après son mariage.

Peu après le début de sa vie conjugale, la plupart de ses biens furent saisis car son mari s’était porté garant de la dette d’une connaissance. Son entourage lui conseilla alors de mettre à profit sa licence de pharmacienne et, à l’âge de 30 ans, elle pu ouvrir sa propre pharmacie dans l’arrondissement tokyoïte de Meguro.

En avril 2024, Hatamoto Kesa avait battu le record du monde à l’âge de 101 ans et 196 jours.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]