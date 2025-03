Une entreprise japonaise commercialise l’horloge la plus précise du monde

Actualités

Shimadzu Corporation, basée à Kyoto, a mis sur le marché l’horloge la plus précise du monde, dont le taux de décalage n’est que d’une seconde en dix milliards d’années.

L’horloge à réseau optique est un type d’horloge atomique inventé par le professeur Hidetoshi Katori de l’Université de Tokyo en 2001 et, selon l’entreprise, il s’agit de la première à être commercialisée dans le monde. Le prix de vente suggéré est de 500 millions de yens par unité (3,1 millions d’euros), et Shimadzu Corporation a pour objectif de livrer 10 unités à des institutions de recherche au Japon et à l’étranger au cours des trois premières années. Elle devrait être utilisée pour un large éventail d’applications, notamment l’observation des volcans et de la déformation de la croûte terrestre.

