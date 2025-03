Le PDG de Nissan démissionne après l’échec des négociations de fusion avec Honda

Actualités

Nissan a annoncé mardi la démission de son PDG Uchida Makoto, qui sera remplacé par l’actuel directeur de la planification, le Mexicain Ivan Espinosa.

De nombreuses personnes au sein du constructeur avaient pressé Uchida de prendre ses responsabilités après l’échec des négociations au sujet d’une fusion avec Honda.

L’homme d’affaires de 58 ans a dit en conférence de presse qu’il avait décidé de quitter ses fonctions en raison de son incapacité à regagner la confiance de certains de ses employés.

« J’en ai conclu que la meilleure solution était de prendre un nouveau départ sous une nouvelle gouvernance. »

Alors que Nissan, troisième constructeur japonais, souffre d’une détérioration de ses performances et d’un endettement important, Espinosa a souligné que la firme « regorge encore d’un grand potentiel », et a exprimé son intention de travailler à la reprise des ventes sur les marchés américains et chinois en lançant de nouveaux modèles.

Nissan devrait enregistrer une perte nette consolidée de 80 milliards de yens (495 millions d’euros) pour l’exercice 2025 en raison de l’effondrement de ses activités aux États-Unis et en Chine. La suppression de 9 000 postes et la fermeture de trois de ses usines sont toujours en cours de finalisation.

En outre, les droits de douane imposés par le président Donald Trump ont amplifié les inquiétudes de Nissan car une grande partie de sa production se trouve au Mexique.



