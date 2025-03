Un record de 92,6 % des diplômés d’université cette année ont reçu une offre d’emploi

Actualités

Un rapport des ministères de l’Éducation et du Travail a montré vendredi qu’un record de 92,6 % des personnes diplômées d’université en mars de cette année avaient déjà reçu une offre d’emploi (91,6 % des hommes et 93,8 % des femmes) à la date du 1er février. Ce chiffre est supérieur de 1,0 % par rapport à l’année dernière et le plus haut depuis la première étude menée en 2000.

Les entreprises s’activent pour embaucher des jeunes en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

Selon l’enquête, 92,7 % des étudiants de domaines littéraires (+ 0,9 point) et 92,4 % des étudiants de sciences (+ 1,7 point) ont reçu au moins une offre d’emploi au 1er février.

L’année scolaire au Japon commence en avril pour se terminer au mois de mars. Les jeunes Japonais entament la recherche d’un travail bien en amont de la fin de leurs études.

